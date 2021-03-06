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مع موجة الغلاء.. هل تشهد أسعار الخضروات انخفاضاً في الأسعار؟

6 - مارس - 2021
محل لبيع الخضار

محل لبيع الخضار

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أكّد رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي، أن “أسعار المنتجات الزراعية ستنخفض في حال استمرت وزارة الزراعة في دعم البذورة والاسمدة والادوية، وخصوصاً بذار البطاطا، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد”.

وأشار الترشيشي إلى أن اللبنانيين سيلاحظون التراجع في الأسعار “في بداية شهر أيار المقبل، مع انطلاق قطاف مواسم المنتجات الزراعية”.

وأبرز الأصناف التي ستنخفض أسعارها هي “البطاطا والبازيلا والبندورة والخيار والفول والخس والبصل والحشائش”.

وأضاف الترشيشي أن استمرار انخفاض الأسعار يتطلّب “تثبيت سعر الدولار ومنع ارتفاعه. واستمرار سياسة الدعم الزراعية وتكملة الملفات الموجودة في وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان، حتى لا يكون هناك أي حجة عن اقتصار الدعم على أصناف دون أخرى. واستمرار تأمين مادة المازوت المدعوم إلى المزارعين من أجل الري المبكر في ظل شح الامطار. فتح كل الطرق والأسواق الزراعية وتأمين وصول القوافل الزراعية بشكل طبيعي إلى هذه الاسواق. عدم استيراد أصناف زراعية ينتج مثيلها في لبنان”.

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