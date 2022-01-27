الخميس 24 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 27 يناير 2022 |
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مع “نزلة” درجات الحرارة.. الدولار الأسود “لاحقها”

منذ 3 ساعات
الدولار

الدولار

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سجل دولار السوق السوداء اليوم الخميس انخفاضاً إضافياً إذ تراوح ما بين الـ23100 ليرة لبنانية للشراء و23050 ليرة لبنانية للبيع.

يذكر أنه حدّدت مسودة الموازنة متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من عام 2021 بنحو 20 ألف ليرة و10،083 خلال العام بأكمله.

هذا وشهدت الليرة اللبنانية تحسناً في قيمتها أمام الدولار الأميركي ما أدى لخفض سعر الخبز والمحروقات الجمعة‎.‎ وكان قد سمح البنك المركزي للمواطنين في وقت سابق بإمكانية استبدال الليرة بالدولار من المصارف وفق سعر صرف منصة ‏‏“صيرفة” التابعة للبنك‏‎.‎

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة بدأت عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون السيادية بينما لم يخرج السياسيون بخطة إنقاذ.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، مما رفع تكلفة كل شيء في الدولة المعتمدة اعتمادا قويا على الواردات وقوض القوة الشرائية للعملة. وراتب الجندي الشهري الذي كان يعادل في يوم من الأيام 900 دولار يساوي الآن 50 دولارا.

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