السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مفاجأة جديدة من دياب.. هذا ما تبقى من دولارات "مصرف لبنان"!

18 - مارس - 2021
آخر تحديث: 18 - مارس - 2021 8:59 صباحًا
حسان دياب

حسان دياب

A A A
طباعة المقال

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء انخفاضاً طفيفاً أمس الأربعاء، ليتراوح ما بين ما بين “13500 – 14200” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وكان وصل لمستوى الـ 15 ألف ليرة قبل يومين.

ويترافق هذا الارتفاع بسعر صرف الدولار مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة كورونا، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر والتي تحول دون تشكيل حكومة جديدة مع تصاعد لهجة الانقسام بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون في الأيام الأخيرة.

من جهته أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنّ الحكومة “قامت بعملها وأكثر، نحن بالنهاية سلطة تنفيذية قامت بوضع مشاريع قوانين ومراسيم لتنفيذ إصلاحات ضرورية لاتخاذ قرارات بعضها كان مصيريًا كقرار التوقف عن دفع سندات الدين منذ شهر مارس وبالتالي أوقفنا نزيف نحو 10مليارات دولار بين عامي 2020 و2021 كادت أن تضع لبنان على حافة الإفلاس”.

وكشف دياب لمجلة “صباح الخير” المصرية أنّ “المصرف المركزي قام مؤخرًا بإعادة تقييم موجودات القطاع المصرفي وأشار إلى أن الاحتياطي الإلزامي هو 15 مليارًا، وبالتالي لدينا 2 مليار نستطيع الركون إليهما من أصل 17مليارًا الموجودة حاليًا”.

ولدى سؤاله “على أي أساس تعتقد أنك أوقفت نزيف 10 مليارات دولار؟”، أجاب دياب: “أحسبها من منطلق أنه لدينا حاليًا 17 مليار دولار كاحتياطي أجنبي في المصرف المركزي، تخيل لو طار منها 10 مليارات، لما كان تبقى للبنان المال الكافي لدعم المواد الأساسية كالقمح والأدوات الطبية، واستيراد الكهرباء والمحروقات وغيرها”.

في السياق، أوردت معلومات صحفية أنّ حاكم المصرف لبنان رياض سلامة طرح خلال اللقاءات التي عقدها امس آلية لحصر أعمال الصيرفة بالقطاع المصرفي، وإنشاء آلية واحدة تُحدّد سعر مبيع وشراء، على أن يضخّ فيها الدولارات اللازمة، ولا يتم إجراء المعاملات إلّا عبر المصارف.

    المزيد من أخبار لبنان

    حراك المتعاقدين الثانويين
    حراك المتعاقدين: نمهل المصارف حتى آخر شهر تموز
    الوزير السابق وديع الخازن
    الخازن نقلا عن رئيس الجمهورية: مصر على انصاف مفهوم الوحدة الوطنية
    المبادرة اللبنانية للنفط والغاز
    المبادرة اللبنانية للنفط والغاز تناقش وضع قطاع الكهرباء الحالي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    راغب علامة
    هجوم حاد من راغب علامة على قيادات لبنان.. "إلى مزبلة التاريخ"!
    الدولار
    دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
    بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
    بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟