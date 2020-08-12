مفاجأة عربية غير سارة لـ “ولي العهد اللبناني”

علم ” صوت بيروت إنترناشيونال ” من مصدر عربي مطلع أن ” العقوبات الأميركية والأوروبية ” التي ستطال الوزير السابق والنائب الحالي جبران باسيل صهر ميشال عون ستتزامن مع عقوبات عربية لأول مرة

وباسيل الذي يدعم ميليشيا حزب الله ويدعمه حسن نصر الله في خلافة عمه عون على كرسي قصر بعبدا ، أعلن في أكثر من مناسبة تحالفه الدائم مع إيران ، وتبنيه المطلق لأجندة حزب الله في الداخل والخارج

وأضاف المصدر : أن سبعة دول عربية منها ثلاث دول خليجية تجري مشاورات مكثفة بطلب من واشنطن وعواصم أوربية أخرى لإدراج جبران باسيل شخصياً وعدد آخر من الداعمين لحزب الله على لائحة عقوبات عربية وخليجية مرتقبة

وختم المصدر بالقول : عندما تصدر هذه العقوبات العربية غير المسبوقة على باسيل وآخرين فإن الدول ستعمد إلى تجميد أرصدة باسيل البنكية على آراضيها ، وسيمنع ومن معه من الحصول على تأشيرات سفر أو دخول لدول عربية خليجية وغير خليجية ، وسيتم وضع اليد على عقارات وشركات يمتلكها أو له حصة بها

يذكر أن باسيل وخلال وجوده في وزارة الخارجية اللبنانية رفض رسمياً إدانة إرهاب جماعة الحوثي الإنقلابية في اليمن بحق السعودية و الإمارات ، وسهل عملية دخول الكثير من أعضاء الجماعة الحوثية المتطرفة إلى بيروت ، ومنح قسماً منهم جوازات سفر دبلوماسية لبنانية كي يتنقلوا بين عدد من دول العالم وبإيعاز من حزب الله .