الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 7 ديسمبر 2022 |
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مفاجأة لنواب التيار في جلسة انتخاب الرئيس... ماذا سيحصل؟

منذ ساعة واحدة
التيار الوطني الحر

التيار الوطني الحر

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يعقد مجلس النواب غدا جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية لن تغير في معطى العقم الرئاسي شيئا، بحيث تنضم الى سابقاتها الثمانية.

الا ان المفاجأة، بحسب ما تقول اوساط قريبة من التيار لـ”المركزية” هي في كيفية تصويت نوابه، اذ يتوقع ان ينقسموا بين عشرة يصوتون بالورقة البيضاء وعشرة آخرين لمرشحين مختلفين، تردد انهم قد يعمدون الى الاقتراع لمعوض في رسالة قوية لحزب الله ردا على الصفعة الحكومية.

وتعتبر الاوساط ان خطوة التيار ان نفذت، ولم تلغ ليلا نتيجة الاتصالات، ستشكل رسالة قوية للجميع، للحزب وللمعارضةً وللمرشحين.

وفي وقت يواصل التيار تصعيده في محاولة لرد الاعتبار بعد جلسة الحكومة امس، يحاول الحزب امتصاص النقمة ويجري اتصالات بعيدة من الاضواء لتليين الموقف.

    المصدر :
  • المركزية

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