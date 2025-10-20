مفاوضات مباشرة أم مواجهة مع "حزب الله"؟

جاء في صحيفة النهار ان رغم الحديث عن اجتماع رئاسي ثلاثي لبحث ملف التفاوض مع إسرائيل، يؤكد مصدر رئاسي أن اللقاء لم يُحدد بعد، إذ إن مجرد انعقاده يثير حرجًا سياسيًا للبعض.

إسرائيل تصر على التفاوض المباشر مع لبنان، مع إقامة منطقة عازلة ونزع سلاح “حزب الله” قبل أي تسوية، متمسكة بالبقاء في النقاط المحتلة. في المقابل، يرفض الحزب أي تسليم، ما يضع الدولة اللبنانية بين شروط إسرائيل وضغوط واشنطن على تنفيذ خطة 5 آب.

وبحسب معلومات، تُرسل الولايات المتحدة رسائل واضحة لبيروت من دون ضمانات، ما يترك لبنان أمام خيار صعب: الدخول في مفاوضات مباشرة لضمان تفاهمات أمنية وترتيبات للحدود مع إسرائيل، تحت وطأة الضغوط الداخلية والخارجية.