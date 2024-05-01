الأربعاء 22 شوال 1445 ﻫ - 1 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مفتاح الحلّ الرئاسي يبدأ من الجنوب؟

منذ 38 دقيقة
قصر بعبدا

قصر بعبدا

A A A
طباعة المقال

أعلنت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أنّ البحث في الملف الرئاسي يسجّل تراجعاً في الوقت الراهن وليس مقدّراً له أن يتحرك إيجاباً، ولذلك علّقت المساعي حوله. واعتبرت أنّ الحديث عنه في الوقت الراهن لا يقدم ولا يؤخر، مشيرة إلى أن اللجنة الخماسية تعد برنامجًا لتحركها حتى وإن ما من شيء متوقع منه كما جرى مؤخرًا.

وأوضحت أنّ مفتاح الحلّ الرئاسي يبدأ من الوضع في الجنوب.

ورأت هذه المصادر أن المقترح الفرنسي بشأن تهدئة الوضع وتطبيق القرار ١٧٠١، ونشر الجيش في الجنوب يحتاج إلى قراءة بتمعّن وقد لا يلقى الصدى المطلوب، ومن هناك فإنّ هذا المقترح قد لا يسلك طريقه قبل جلاء مشهد غزة.

    المزيد من أخبار لبنان

    تيك توك
    بتهمة اغتصاب الأطفال.. توقيف أحد أشهر الـtiktokers في لبنان
    كاسترو عبد الله
    في عيد العمال.. كاسترو عبد الله يكشف تفاصيل التحركات من أجل فرض ميزان قوى جديد
    "الوطني الحر": نحذّر من استمرار التعاطي الكيدي مع أبناء زحلة

    الأكثر قراءة

    علم فرنسا وأمريكا
    هل تنجح واشنطن وباريس في ابعاد شبح الحرب عن لبنان؟
    لقاح- تعبيرية
    بعد اعتراف أسترازينكا.. ..خبير مصري يوضح مضاعفات اللقاح
    شعار شركة " بيرييه" للمياه المعدنية
    في فرنسا.. إتلاف 2 مليون عبوة مياه لسبب لن تتوقعه!