مفتي الجمهورية السابق ينعي الشيخ صلاح الدين فخري.. منارة علم ودعوة للأمة

الشيخ الدكتور محمد رشيد راغب قباني
نعى مفتي الجمهورية اللبنانية السابق، الشيخ الدكتور محمد رشيد راغب قباني، اليوم، مدير الشؤون الإدارية في دار الفتوى، الشيخ الراحل صلاح الدين خضر فخري، واصفاً إياه بـ”رجل من رجال الأمة الإسلامية والعربية، ومن رجال العلم والدعوة وأهل الخير والإصلاح”.

وفي بيان أصدره، قال الشيخ قباني: “بكل الإيمان بقضاء الله وقدره، أنعي أخي العلامة الجليل الطيب الشيخ صلاح الدين فخري، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي والدعوي والاجتماعي.”

وأضاف البيان أن الشيخ فخري كرّس عمره لخدمة الدين الحنيف، وكان منارة علم، ومعلم أجيال، وناصح أمين، حاملاً هم الأمة في قلبه وساعياً للإصلاح بالكلمة الطيبة والموقف الصادق.

وتابع المفتي السابق أن الراحل عُرف بـعلمه الواسع، وتواضعه الجم، وحرصه الدائم على الخير ونشر الفضيلة، تاركاً أثراً طيباً في كل من عرفه أو تتلمذ على يديه.

وختم البيان بالدعاء له: “نسأل الله العظيم أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جنانه، جزاءً لما قدّم من علم وعمل صالح وطاعة لله، وأن يُلهم أهله وطلابه ومحبيه الصبر والسلوى والدعاء.”

الشيخ صلاح الدين فخري يترك إرثاً علمياً ودعوياً يستمر أثره في نفوس طلابه ومحبيه، مؤكداً مكانته كأحد أعلام العلم والدعوة في لبنان والعالم العربي.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

