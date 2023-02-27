مفتي الجمهورية: العلاقات الكويتية اللبنانية تتميز بروح الإخوة

اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن “العيد الوطني الكويتي هو تأكيد على أصالة ودور الكويت وطنيا وعربيا، وما تقدمه الكويت أميرا وحكومة وشعبا من دعم للقضايا العربية والإسلامية وبخاصة قضية فلسطين وشعبها ومناصرتها لكل القضايا العادلة في العالم”.

وفي تصريح له، قال دريان: “دولة الكويت كانت ولا تزال تمارس دورها المميز في التقارب العربي والإسلامي والدولي، وللكويت أياد بيضاء في مساعدة لبنان في شتى المجالات، بتوجيه من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح والقيادة الحكيمة والرشيدة، ومن سبقهما من حكام كرام رحمهم الله أثارهم لا زالت شاهدة على دور الكويت ورسالتها لأمتها العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بكثير من التقدير والاحترام لهذه الدولة العربية الشقيقة التي يعتز لبنان واللبنانيون بإخوتها في السراء والضراء”.

وأضاف: “الكويت سباقة للمزيد من التطور والتقدم ومواكبة أحدث العلوم والابتكارات التي تعود على الشعب الكويتي الشقيق بعزيز الأمن والرفاهية والاستقرار لتبقى دولة العلم والمعرفة والازدهار، وهي تسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة الوطنية الحديثة”.

ولفت دريان الى أن “العلاقات الكويتية اللبنانية تتميز بروح الإخوة والمحبة والتعاون والتضامن والتلاقي ومتانة الترابط الرسمي والشعبي المتجذر بينهما في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين. سائلين المولى عز وجل أن يمن على الكويت و أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي بمزيد بالأمن والأمان والرخاء”.