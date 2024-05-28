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مفتي الجمهورية: المجتمع الدولي مسؤول عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني

منذ ساعة واحدة
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

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دان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان المجزرة الصهيونية الأخيرة إثر قصف خيام للنازحين في رفح جنوبي قطاع غزة وسقوط العشرات من الشهداء من النساء والأطفال وكبار السن .

واعتبر دريان أن “العدو الصهيوني الإرهابي المجرم ينتهك كل يوم القوانين الدولية وحقوق الإنسان بإجرامه الإرهابي الذي يمارسه على الشعب الفلسطيني غير آبه بالقرارات الدولية التي تدعو إلى وقف فوري للعدوان لردعه حتى لا يستمر في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، مما يستدعي تحركا عاجلا وحازما من مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية لوقف استهداف الشعب الفلسطيني الصابر الصامد على أرضه وحمايته ووقف المجازر المشينة التي تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية كافة ، ومحاسبة الكيان الصهيوني وقياداته السياسية والعسكرية واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم”.

وختم “المجتمع الدولي مسؤول عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومنع تعريضه لمخاطر تهدد وجوده”.

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