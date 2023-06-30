مفتي راشيا: لموقف إسلامي عالمي حازم ضدّ السويد ومقاطعة منتجاتها

أدان مفتي راشيا الشيخ وفيق محمد حجازي حرق المصحف الشريف في السويد ، مشيرًا إلى “أنّ متطرفًا سويديًا يقوم بحرق المصحف وبغطاء من دولته وشرطتها، وعلى مرأى ومسمع من العالم، فهذا يدل على خطورة هذا التصرف لما فيه من اعتداء على معتقدات الناس وبخاصة المسلمين، وذلك يستوجب موقفًا إسلاميًا عالميًا موحدًا حازمًا ضدّ هذه الدولة المتطرفة ومقاطعة منتجاتها، بل وقطع العلاقات معها، وهذا أقل الواجب تجاه كتاب الله تعالى، فضلًا عن أننا كمسلمين مأمورون عقائديًا عدم الاعتداء على مقدسات الآخرين حتى لو تجرأوا على مقدساتنا لأننا ننتسب لدين عالمي ورسالة سمحة عظيمة ونبي ذي الخلق العظيم، والقرآن محفوظ بحفظ الله له صدرًا وسطرًا كما وعملًا في حياة الأمة بحمد الله”.

وأهاب حجازي بالمسلمين في السويد العمل على حفظ كتاب الله والوقوف بحزم تجاه هذه الجرائم النازية تجاه المقدسات الإسلامية ومواجهتها بالقانون والمحافظة على أبنائهم من الوقوع فريسة المماحكات الإرهابية المتطرفة لأذيتهم ونشر الشذوذ الجنسي وخطف الأولاد المسلمين تحت أي ذريعة كانت، حمى الله الأمة من شر كل ذي شر .