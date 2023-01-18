مفتي صور وجبل عامل خلال استقبال وفد من اليونيفيل: القرار 1701 يبقى المفصل

زار قائد قوة الاحتياط الفرنسية في اليونيفيل الكولونيل سوميرلا، يرافقه عدد من الضباط المساعدين في القوة الفرنسية ومترجم الكتيبة علي مروة، دار الإفتاء الجعفري في صور، حيث كان في استقبالهم مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله الذي رحب بالقائد الفرنسي والوفد المرافق، وعقد لقاء بحث في الوضع جنوبا، لا سيما في منطقة عمليات اليونيفيل.

عبد الله

وقال عبد الله: “نرحب بكل قوة دولية تأتي الى لبنان تحت راية الامم المتحدة، ونحن نطمح الى سلام جدي في لبنان. ان تهديدات العدو الاسرائيلي بحق وطننا يجب ان تكون محل اهتمام من الدول الراعية للسلام ومن المجتمع الدولي”.

اضاف: “لبنان مطمئن للسلام الداخلي ولكن ما يخشاه هو التهديدات الاسرائيلية التي تطلق بين الحين والاخر”.

وختم: “اليونيفيل هم جزء من النسيج اللبناني، والحفاظ عليهم هو الحفاظ على اللبنانيين، وكل شهيد يسقط هو شهيد لبناني، وإننا نؤكد على دورهم من اجل السلام ونتمسك بالقرار 1701، ونحافظ عليه ويبقى هو المفصل في مجريات ما بعد حرب تموز العام 2006”.

سوميرلا

بدوره، قال القائد الفرنسي: “انها زيارة تعارف لما لها من اهمية في العلاقات الوطيدة بين اليونيفيل والسكان المحليين، وبحثنا مع سماحته الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل والمساعدات التي تقدمها للسكان المحليين في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان”.