الأربعاء 13 ذو الحجة 1445 ﻫ - 19 يونيو 2024 |
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مفتي صور وجبل عامل يزور القنصلية اللبنانية في جدة

منذ 5 دقائق
القاضي الشيخ حسن عبدالله ووليد أبو منقارة

القاضي الشيخ حسن عبدالله ووليد أبو منقارة

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زار مفتي صور وجبل عامل ونائب رئيس بعثة الحج اللبنانية، العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله، القنصلية اللبنانية في جدة، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له قنصل لبنان وليد أبو منقارة.

وخلال الزيارة، أتيحت الفرصة للعلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله للاطلاع على أوضاع الجالية اللبنانية في المملكة العربية السعودية بشكل عام، وفي جدة بشكل خاص.

وأشاد الشيخ عبدالله بأواصر العلاقات الطيبة بين المملكة العربية السعودية ولبنان، مؤكدًا أنها تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

كما أثنى الشيخ عبدالله على أداء القنصلية اللبنانية في جدة، مشيرًا إلى تميزها في تأمين مصالح اللبنانيين المقيمين في المملكة.

وأكد على الدور الهام الذي تلعبه القنصلية في تعزيز العلاقات الثنائية وتقديم الدعم والرعاية للجالية اللبنانية.

    المصدر :
  • وكالات

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