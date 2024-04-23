مفتي طرابلس التقى وزير الشؤون الاجتماعية: للتكاتف والعمل الجدي لما فيه المصلحة العامة

استقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في مكتبه في دار الفتوى في طرابلس والشمال، وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور الحجار وأعضاء المكتب الوزارة في الشمال، في حضور ممثلين عن جمعيتي “ام النور” و”المنهج”.

استهل الوزير حجار اللقاء بتقديم المباركات بمناسبة الأعياد المباركة وأطلع سماحته على زيارته إلى الضنية واختتام عدد من المشاريع الإنمائية التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع الحكومة الإيطالية وما قامت به الوزارة ايضاً في عدد من قرى القضاء في مرياطة و سير الضنية وبخعون وغيرها إضافة الى مسح أكثر من 26 قرية والتحضيرات التي تقام لبعض المشاريع الإنمائية فيها؛

وأشار حجار الى أن الأحداث الدامية في الجنوب استنزفت قدرات الوزارة ووجهت جهودها الى أهلنا المتضررين هناك،

وأكد حجار أن “ما سمعه من المواطنين، وكان لافتاً وللمرة الأولى، المطالبة بإنشاء مراكز دعم نفسي ومكافحة الإدمان، الأمر الذي لم تشهده الوزارة في مثل هكذا قرى سابقاً”، ودعا إلى إنشاء اتفاقات تعاون بين الوزارة ودار الفتوى.

واستمع إمام من الوفد المرافق إلى عمل كلٍّ من جمعيتَي “المنهج”، و”أم النور”، المعنيتين بالدعم الأولي والصحة النفسية للعلاج الكامل للمدمنين على المخدرات.

وأكد المفتي من جهته، وجوب “بدء العمل بمثل هكذا مشاريع التي هي ضرورة جِد ملحة للوقوف بوجه هذه الآفة التي أصبحت تنخر بجسد هذا الجيل”،

وأردف: “ونحن إذ نقدر عمل معالي الوزير ونشاطه، والحالة التي وصلت إليها البلاد والتدهور الحاصل على مختلف الأصعدة، جعلت الحاجة ملحّة وأكبر، وأصبح من الضروري التكاتف من أجل العمل الجدي لما فيه المصلحة العامة”.

كما وأكد وجوب “التعاون قدر المستطاع بالقدرات المتاحة عل رغم الظروف المحيطة بالوطن، وإن التعويل اليوم والأمل في فئة الشباب وهذا الجيل الذي يعمل من أجل النهوض بهذا البلد”.