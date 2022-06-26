الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
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مفتي طرابلس: لا مكان للشر والإثم في بلدنا ووطننا لا تحت مسمى الحرية

منذ ساعة واحدة
مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام

مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام

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صدر عن سماحة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام البيان التالي :

إن المنازلة بين الحق والباطل، وبين الفطرة والشذوذ، وبين الاستقامة والانحراف، منازلة مستمرة على مر العصور.

وإن ما يثبت الحق والفطرة والاستقامة في المجتمعات رسالات الله ورسل الله وأتباعهم.

وإن دعوات الشاذين ومحاولاتهم يرفضها كل ذي عقل ويناهضها كل كريم الأخلاق ويشمئز منها كل سليم الذوق وصفي الطوية، لذلك لا مكان للشر والإثم في بلدنا ووطننا لا تحت مسمى الحرية ولا غيرها.

والشكر كل الشكر والتأييد كل التأييد لصاحب السماحة مفتي الجمهورية – حفظه الله – على موقفه الحازم والواضح والراسخ.

والتقدير كل التقدير للوزير الطرابلسي الأصيل معالي القاضي المولوي على الإجراءات والتوجيهات التي اتخذها.

حمى الله ناشئتنا ومجتمعنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.

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