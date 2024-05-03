مفتي عكار: نطالب الدولة أن تكون منصفة معنا في كل شيء

شدد مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا في خطبة الجمعة، من جامع حلبا الكبير ، على “أهمية التضحية في سبيل الله بالكلمة والمال والنفس، حيث أكرم الله الشابين الفاضلين الأخوين من آل خلف من ببنين بالشهادة في مثل هذا اليوم، وقد رأينا عرساً عظيماً باستشهادهما على طريق القدس وفي سبيل نصرة الدين، عكّر صفوه مندسون او جاهلون او حمقى او غافلون او مغفلون او مسيرون، فرغم كل المناشدات بعدم اطلاق الرصاص حتى لا يُؤذى عرس الشهادة ولا يُؤذى أهل الشهيدين، أصرّ هؤلاء على تلويث ذلك، ولكن ما نطلبه من الدولة مع كامل استنكارنا لما جرى من مظاهر السلاح المتفلت ان يعامل كل انسان بالعدل والإحسان على مستوى الوطن حتى لا يكون هناك صيف وشتاء على ارض واحدة وتحت سماء واحدة”.

وأضاف: “نستنكر ونستهجن ما قام به هؤلاء الذين تسببوا بإضرار الآخرين وممتلكاتهم، ولكن نطالب الدولة ان تكون منصفة معنا في كل شيء، فنحن لنا معها حقوق في التعليم والصحة والطرقات والكهرباء والماء، لنا حقوق معها في الجامعات ومطار القليعات، لنا حقوق كثيرة معها ونتمنى ان نشعر اننا ننتسب الى هذه الدولة، فلا نريدها موجودة فقط في ملف واحد، وغائبة في بقية الملفات، فما هكذا تبنى الاوطان وما هكذا يتعامل مع الانسان”.