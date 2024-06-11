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مفتي عكار: العدو يستغل الشغور ويعمل على التخريب السياسي والأمني

منذ 8 دقائق
مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا

مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا

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تفقّد مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا مكان سقوط الصاروخ ليلة أمس الاثنين، في بلدة فنيدق، رافقه رئيس إتحاد بلديات جرد القيطع عبد الاله زكريا ورئيس البلدية سميح عبد الحي.

واطلع زكريا على الاضرار التي لحقت بالمنزل المستهدف والمنازل المجاورة. وأبلغ الأهالي المتضررين “تحية سماحة مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان”.

وقال: “ليس غريباً على العدو الاجرام، نحن نشاهد ما يحصل في فلسطين والجنوب. إن بلوغ العدوان العمق اللبناني أمر خطير، ولا بد للسياسيين من التوقف عنده من خلال توحيد الصف بانتخاب رئيس للجمهورية لأن العدو يستغل هذا الشغور ويعمل على التخريب السياسي والأمني”.

وأضاف: “هذا العدو لا يعرف سوى لغة القتل والتشريد والدمار، وهذا ما دأب عليه. ان ما قام به العدو هو ضرب السياحة في مناطق عكار الجبلية لا سيما على ابواب الموسم، ورسائله ليست بريئة”.

وطالب الدولة بـ”ضرورة تقديم تعويضات لكل المنازل المتضررة”.

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