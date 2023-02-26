الأحد 6 شعبان 1444 ﻫ - 26 فبراير 2023 |
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مفتي عكار: جريمة اغتيال الشيخ الرفاعي عائلية ولا خلفيات سياسية

منذ 10 دقائق
مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا

مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا

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شدد مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، في بيان على أن “جريمة اغتيال الشيخ أحمد شعيب الرفاعي تأتي ضمن السياق العائلي، وليس في الموضوع أي خلفيات سياسية أو حزبية”.

ورفض “المنطق الذي يحاول أخذ هذا الأمر الى تبعات تجر المنطقة الى أمور لا تحمد عقباها”، معولا على “موقف العقلاء والحكماء”. وقال: “ناشدنا ونادينا، رغم فظاعة الجريمة، ضبط النفس وسير التحقيق ضمن المجريات الطبيعية ومن ثم الذهاب الى القضاء”.

ونوه “بالتعاون والتجاوب من أسرة ومحبي الشيخ المغدور”، داعيا إلى “عدم رمي الكلام ضمن سياق السبق الصحفي والاعلامي، الذي لا يهدف لخدمة قضية الشهيد، بل يميتها مرة أخرى”.

وختم: “الأمور واضحة وجلية. قضايا عائلية تطورت، وتبقى في هذا الاطار، والكل متفهم لهذا الموضوع”.

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