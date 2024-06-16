مفتي عكار: رغم كل الأزمات إلا أن الحكّام لم يرفّ لهم جفن

أدّى مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا خطبة وصلاة عيد الأضحى المبارك، في مسجد حلبا الكبير، بمشاركة النائبين محمد يحيى ومحمد سليمان ممثلاً بنجله أحمد، رئيس صندوق الزكاة في عكار اسامة الزعبي، عضو المجلس الشرعي الدكتور كفاح الكسار، ورؤساء اتحادات البلديات: عمر الحايك، وعبدالإله زكريا، عضو هيئة الرئاسة في تيار المستقبل سامر حدارة، عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل خالد طه، رئيس قسم محافظة عكار لقمان الكردي، سعود اليوسف، محمد خضرين، رئيس بلدية حلبا السابق سعيد الحلبي، ورجال دين ورؤساء بلديات ومخاتير وشخصيات وحشد من المؤمنين.

‎وكان في استقبال المفتي عند وصوله الى دار إفتاء عكار في حلبا محافظ عكار عماد اللبكي مع عددٍ من الشخصيات.

وفي خُطبة العيد، شدد المفتي زكريا على “أننا ورغم الأحزان والآلام من حولنا إلا أننا مطالبون بإحياء شعيرة من شعائر الإسلام أمرنا الله بها، وأن نفرح ونُفرح من حولنا”.

أضاف: “في هذه الأيام، عيننا على مكة المكرمة، وعيننا على حجاج بيت الله الحرام، ونأمل لهم حجًا مبرورًا وطاعة متقبّلة.. وعيننا أيضًا على فلسطين وغزة، وما يجري فيها، وهي تواجه الطُّغاة المجرمين.. عيننا أيضاً على لبنان وما يجري فيه، والمؤلم أنه ورغم كل الأزمات إلا أن الحكّام فيه، لم يرفّ لهم جفنٌ وكأنّ ما يجري للناس من عذابات لا يعنيهم”.

وحثّ المصلين على إظهار الفرح، وإدخال السرور إلى أولادهم، وأهمية التعاون والتسامح، وحفظ المجتمعات من كل ما يؤذيها ويعكر صفوها.

وختم المفتي زكريا خطبته بالدعاء.