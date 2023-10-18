مفتي عكار: على الدول العربيّة فتح الحدود وإيصال المساعدات إلى غزة

اعتبر مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا في بيان، أنّ “العالم سقط وربحت غزة، قمة الوحشية والإجرام في استهداف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة من المحتل الصهيوني بصواريخ مباشرة أدت إلى سقوط حوالى 500 شهيد لم تفرق بين كبير ولا صغير ولا طفل ولا امرأة ولا مريض ولا جريح”.

وقال: “سقطت أكذوبة السلام والتطبيع، سقطت كل المواثيق والأعراف الدولية والقانون الدولي الذي يتغنون به ويلجأون إليه متى يشاؤون ويتهربون منه متى يشاؤون”.

أضاف: “ما عاد يجدي الكلام ولا الشجب ولا التنديد، وعلى الدول العربية والإسلامية أن تتخذ موقفًا صارمًا من الكيان الصهيوني تجاه هذه الجريمة الوحشية، فهي مطالبة بذلك على صعيد الحكومات، ولا بد من العمل على فتح الحدود، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لغزة ومقاطعة البضائع والمنتوجات الصهيونية”.

وتابع: “كذلك على صعيد الشعوب، إذ إن ذلك كله يجري ولا يزال بعض الناس منغمسًا بالذنوب والشهوات، لا تحركه صرخة ثكلى ولا بكاء طفل ولا دماء الأبرياء، ولا يتأخر النصر إلا بالذنوب والمعاصي فالتوبة التوبة، والرجوع إلى الله، والدعم بما نستطيع ماديًا ومعنويًا، والدعاء الدعاء بالتضرع إلى الله أن ينصر المظلومين وينتقم من الظالمين”.