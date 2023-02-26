الأحد 6 شعبان 1444 ﻫ - 26 فبراير 2023 |
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مفتي عكار نعى الشيخ الرفاعي: للاحتكام إلى لغة العقل والقانون

منذ 6 ثواني
مفتي عكار الشيخ زيد زكريا

مفتي عكار الشيخ زيد زكريا

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نعى مفتي عكار الشيخ زيد زكريا الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، وقال: “ببالغ الحزن والأسى والرضى بقضاء الله وقدره تلقينا اليوم نبأ استشهاد الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، بعد اختفائه لعدة أيام. ونحن إذ نعزي أنفسنا نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وإلى عائلته وأسرته ومحبيه وإلى إخوانه العلماء جميع”.

وأضاف، في بيان: “نتوجه بالشكر الجزيل إلى دولة الرئيس نجيب ميقاتي وإلى الأجهزة الأمنية عامة التي تعاونت وبذلت جهدها في كشف الحقيقة وتوقيف الجناة، وخاصة شعبة المعلومات ومخابرات الجيش والأمن العام”.

وتابع: “كما نشكر للاخوة العلماء جهودهم بإطفاء نار الفتنة والتواصل مع سائر الفرقاء والجهات لتهدئة النفوس، وندعو الجميع إلى التحلي بالصبر وضبط النفس والاحتكام إلى لغة العقل والقانون. والشكر موصول إلى الجيش الذي بسط نفوذه وانتشر في شوارع بلدة القرقف حرصا على الأمن والسلامة العامة”.

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