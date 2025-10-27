الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
مفتي لبنان يستقبل المطران مراد ويدعو للاحتفال بمرور 60 عاماً على وثيقة "في عصرنا"

منذ 34 دقيقة
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، المطران مار ماتياس شارل مراد، الذي قدّم له دعوة لحضور الاحتفال الذي تنظمه اللجنة البطريركية المختصة بمناسبة مرور ستين عاماً على إصدار وثيقة “في عصرنا” (Nostra Aetate).

وتُعد هذه الوثيقة الصادرة عن المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني علامة فارقة في تاريخ حوار الأديان، حيث تؤكد على الاحترام المتبادل والتفاهم بين مختلف الديانات. وسيقام الاحتفال اليوبيلي برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، يوم السبت المقبل في بكركي، في إطار تعزيز قيم الحوار والتلاقي بين الأديان في لبنان.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

