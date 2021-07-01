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مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء بجرائم مختلفة

1 - يوليو - 2021
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، بأنه في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقّب، تمكّنت مفرزة استقصاء البِقاع في وِحدة الدّرك الإقليمي، من توقيف مطلوبَين للقضاء بجرائم مختلفة، وذلك في بلدتي حي الفيكاني وتعلبايا، وهما:

– ع. خ. (مواليد عام 2000، سوري)

– س. ك. (مواليد عام 1997، لبناني)

ويوجد بحقّهما عدّة مذكرات توقيف بجرائم محاولة قتل وتهديد، تجارة أسلحة وسرقة.

وقد أودعا القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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