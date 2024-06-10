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مفرزة استقصاء بيروت توقف مروجي مخدّرات في الرملة البيضاء

منذ 24 ثانية
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

“في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مدينة بيروت، وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم. توافرت معلومات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول نشاط شخصين يُروّجان المخدّرات في محلّة الرّملة البيضاء وجوارها.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها عناصر المفرزة، توصلت الى تحديد هويتهما ومكان وجودهما، وهما:
– م. ح. (مواليد عام 1985، لبناني)
– م. ج. (مواليد عام 1992، لبنانية)
بتاريخ 06/06/2024، وبعد رصد ومراقبة، تمكنت إحدى الدوريات من توقيفهما بكمين محكم في المحلّة المذكورة أعلاه، على متن دراجة آليّة من دون لوحات.
بتفتيشهما والدراجة، ضُبِط بحوزتهما مسدّس حربيّ، وكميّة كبيرة من المواد الممنوعة مُقسّمة ومُعدّة للترويج على الشكل التالي:
” /26/ كيس نايلون تحتوي على حوالى /26/ غ. من مادة الـ كوكايين، ومدوّن عليها “نت الملك”
” /12/ كيس نايلون تحتوي على حوالى /12/ غ. من مادة الـ باز كوكايين مدون عليه “باز الملك”
” /10/ أكياس نايلون تحتوي على حوالى /10/ غ. من مادة الـ “الكوكايين الأجنبي”
” طبة بلاستيكية تحتوي بداخلها على /8/ حبوب مخدرة نوع “تيدول”
” /6/ أكياس نايلون يحتوي كلّ منها على مادّة “حشيشة الكيف” بحجم حبة الخوخ تقريبًا
” /4/ أكياس نايلون تحتوي على حوالى /4/ غ. من مادّة الـ كوكايين، ومدون عليها “رمل نت”
” كيس نايلون يحتوي على /3/ حبّات مخدّرة نوع “لاسا”
” /2/ كيس نايلون يحتويان على نبتتي “ماريجوانا” بحجم كف اليد تقريبًا
” كيس نايلون يحتوي على حوالي /0،25/ غ. من مادة “باز الكوكايين”
” مسدس حربي بداخله ممشط يحتوي على /6/ طلقات عيار /8/ ملم صالحة للاستعمال
أودع الموقوفان والمضبوطات المرجع المُختصّ بناء على إشارة القضاء، والتحقيق لا يزال مستمرًّا”.

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