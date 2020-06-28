مفرزة استقصاء بيروت توقف مروج مخدرات وتضبط كمية منها

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أوقفت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من مروج مخدرات يدعى ع. ن. (مواليد عام 1975، سوري) بجرم ترويج مخدرات، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة القاء قبض وخلاصة حكم بجرم سرقة أودع القطعة المعنية.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 11 غ من مادة الهيرويين، 10غ من مادة السالفيا -جميعها موضبة ومعدة للترويج -، 5 غ من مادتي الباز كوكايين والكوكايين داخل 5 علب بلاستيكية.

كما ضبطت الدراجة الآلية التي يستخدمها في عمليات الترويج. وتبين انه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة القاء قبض وخلاصة حكم بجرم سرقة.

أودع القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على اشارة القضاء المختص”.

وجاء في البيان لقوى الأمن الداخلي:

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ ٢٧-٦-٢٠٢٠ وفي محلة سامي الصلح، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيف مروج مخدرات، ويدعى: – ع. ن. (مواليد عام ١٩٧٥، سوري).

وبتفتيشه عثر بحوزته على /١١/ غ من مادة الهيرويين، /١٠/غ من مادة السالفيا -جميعها موضبة ومعدة للترويج -، /5/ غ من مادتي الباز كوكايين والكوكايين داخل /٥/ علب بلاستيكية.

كما ضبطت الدراجة الآلية التي يستخدمها في عمليات الترويج.

وقد تبين انه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة القاء قبض وخلاصة حكم بجرم سرقة.

أودع القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على اشارة القضاء المختص”.