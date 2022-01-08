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مفرزة حلبا القضائية تكشف عن جريمة قتل حصلت داخل "مجبل باطون"

8 - يناير - 2022
جثة (تعبيرية)

جثة (تعبيرية)

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البيان التالي:

بتاريخ 10-12-2021، أُحضِرَت إلى أحد المستشفيات في حلبا جثّة المواطن (ع. ع. من مواليد عام 1985) مصابة بطلقٍ ناري.

على الأثر، ونتيجة التحريات المكثّفة التي قامت بها مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تبيّن أن القتيل قد أصيب داخل “مجبل باطون” على طريق عام منجز- العبودية، وذلك في أثناء قيامه مع عدّة أشخاص مجهولين بإحراق كمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية العائدة للسيارات، كان قد اشتراها المغدور في وقتٍ سابقٍ، بهدف حرقِها واستخراج مادّة النحاس منها، بغية بيعها لاحقًا. ومن بين هؤلاء الأشخاص، المدعو:

م. ص. (من مواليد عام 1997، لبناني)، الذي تم توقيفه.
بنتيجة المتابعة، توصّلت المفرزة المذكورة إلى أن الأخير قد اتفق مع قريبٍ له، يُدعى:

ح. م. (من مواليد عام 2000، لبناني)
على أن يقوم (ح. م.) بإطلاق النار من مكانٍ آخر، بإتجاه مكان حرق الأسلاك، بهدف إرهاب الموجودين وإجبارهم على مغادرة المكان، ليتمكنا بعدها من سرقتها وبيعها وتقاسم الأرباح بمفردهما.

بتاريخ 29-12-2021، وفي بلدة الدبابية-المنجز، تم توقيف (ح. م.) على متن حافلة لنقل الركّاب (باص) نوع “هيونداي”، المستَخدَم أثناء تنفيذ الجريمة.

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