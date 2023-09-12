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تعميم صورة مفقود غادر منزله ولم يعد

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2023 6:40 مساءً
مفقود

مفقود

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة ما يلي:

“تُعمِم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود إيلي ريمون هاشم (مواليد عام 1995، لبناني)، الذي غادر منزله الكائن في برج حمود – شارع طومارزا حوالي الساعة 07،30 من تاريخ 11/09/2023، ولم يعد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة برج حمود في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 244431-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

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