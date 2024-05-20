مفوضية اللاجئين تسحب كتابها الذي وجهته للداخلية.. وهذه التفاصيل

بناءً على طلب وزير الخارجية والمغتربين، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت، اليوم الاثنين، سحب الكتاب الذي كانت وجّهته إلى وزارة الداخلية والبلديات يوم الجمعة 17 أيار 2024.

وأوضحت المفوضية أن الكتاب الذي تم توجيهه إلى وزارة الداخلية والبلديات الأسبوع الماضي قد تم إرساله وفقاً للإجراءات المتّبعة مع النظراء الحكوميين المعنيين وبما يتماشى مع المسؤوليات المنوطة بالمفوضية عند بروز قضايا تتعلق بالفئات الضعيفة في لبنان، بما فيها اللاجئون.

وشدّدت المفوضية التزامها بكونها شريكاً داعماً وشفّافاً في لبنان. وأنها ستواصل دعوتها لزيادة المساعدات المقدَّمة إلى لبنان وتعبئة الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الملحّة للفئات الأكثر ضعفا. كما تستمر المفوضية بالتأكيد على أهمية قيام المجتمع الدولي بإعطاء الأولوية للحلول الدائمة للاجئين للمساعدة على تخفيف الضغوط في لبنان، بما في ذلك من خلال تهئية ظروف في سوريا أكثر مؤاتية للعودة.

وجدّدت المفوضية التزامها بالتعاون بشكل بنّاء مع الحكومة اللبنانية.