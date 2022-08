مقاتلات يونانية تعترض طائرة لـ "الميدل ايست".. بالفيديو

لاحقت مقاتلتا F16 حربيتين، طائرة مدنية لبنانية عائدة لشركة طيران الشرق الاوسط اللبنانية، في 10 آب/اغسطس فوق احدى الجزر اليونانية، بسبب عدم استجابة الطيار لاتصالات الرادارات الارضية.

وذكر حساب “انتل سكاي” في “تويتر” ان السلطات اليونانية تأهبت بعد تلقيها إشارة من مركز المراقبة الجوية التابع لحلف الناتو في إسبانيا (CAOC Torrejón) ، لاعتراض طائرة مدنية لا تستجيب للاتصالات من طراز Airbuss A321 على متنها 145 راكباً، وكانت الطائرة قد أقلعت من مدريد وتتجه إلى بيروت.

Code Renegade set Greek authorities on alert following a relevant signal by the NATO air control center in Spain (CAOC Torrejón), to intercept a non-responsive civil aircraft Airbuss A321 with 145 passengers onboard that had taken off from Madrid and was bound for Beirut. pic.twitter.com/qwecsgpz0v

— IntelSky (@Intel_Sky) August 15, 2022