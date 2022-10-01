مقترح هوكشتاين من 10 صفحات... وهذه تفاصيله

أفادت معلومات “المركزية” بأن مقترح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي يقع في 10 صفحات يتضمن ارقاماً واحداثيات تقنية ‏تحتاج إلى فريق تقني ومهندسين لشرح مضمونها قبل تقديم الرد الرسمي اللبناني عليها.‏

يذكر أنه استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، في العاشرة والربع قبل ظهر السبت 1/10/2022 في قصر بعبدا، سفيرة الولايات ‏المتحدة الأميركية السيدة دوروثي شيا، وتسلم منها عرضاً خطياً من الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود ‏الجنوبية البحرية اموس هوكشتاين يتعلق بترسيم الحدود من ضمن مسار المفاوضات.‏

وأجرى الرئيس عون على الأثر اتصالين هاتفيين برئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وتشاور ‏معهما في الموضوع، وفي كيفية المتابعة لاعطاء الوسيط الأميركي ردا لبنانيا في اسرع وقت ممكن.‏

وعاد واستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شيا في دارته.‏

وسلمت شيا ميقاتي العرض الخطي من الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية البحرية آموس ‏هوكشتاين يتعلق بترسيم الحدود.‏