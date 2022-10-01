مقترح هوكشتاين من 10 صفحات... وهذه تفاصيله

أفادت معلومات “المركزية” بأن مقترح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي يقع في 10 صفحات يتضمن ارقاماً واحداثيات تقنية تحتاج إلى فريق تقني ومهندسين لشرح مضمونها قبل تقديم الرد الرسمي اللبناني عليها.
يذكر أنه استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، في العاشرة والربع قبل ظهر السبت 1/10/2022 في قصر بعبدا، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية السيدة دوروثي شيا، وتسلم منها عرضاً خطياً من الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية البحرية اموس هوكشتاين يتعلق بترسيم الحدود من ضمن مسار المفاوضات.
وأجرى الرئيس عون على الأثر اتصالين هاتفيين برئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وتشاور معهما في الموضوع، وفي كيفية المتابعة لاعطاء الوسيط الأميركي ردا لبنانيا في اسرع وقت ممكن.
وعاد واستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شيا في دارته.
وسلمت شيا ميقاتي العرض الخطي من الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية البحرية آموس هوكشتاين يتعلق بترسيم الحدود.