مقتل جنديين إسرائيليين في هجوم بطائرة مسيرة من قبل حزب الله

قتل جنديان إسرائيليان في هجوم شنه حزب الله بطائرة مسيرة أمس الاثنين.

وأعلن حزب الله (الاثنين 6-5-2024) عن تنفيذ هجوم جوي بمسيرات انقضاضية استهدف تموضعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي ‏المطلة.

وأوضح بيان الحزب أن المسيرات أصابت نقاط استقرار الجنود الإسرائيليين وتمّ تدمير آلياتهم وإعطابها وأوقعتهم بين قتيل وجريح.‏

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت لاحق مقتل جنديين في الهجوم.

وكشف حزب الله أنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه أهداف عسكرية عبر الحدود مع إسرائيل.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله القصف عبر الحدود بشكل يومي منذ اندلاع الحرب في غزة.

وتقتصر هجمات الحزب حتى الآن على شريط ضيق في شمال إسرائيل سعيا منها لتخفيف ضغط القوات الإسرائيلية عن قطاع غزة.