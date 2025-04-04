مقتل جندي بحادث سير في بعلبك.. والصادم يسلّم نفسه

وقع حادث تصادم مروّع على طريق عام بلدة حوش الرافقة قضاء بعلبك، بين “بيك أب” يقوده المدعو “ع.م.ش” ودراجة نارية يقودها عنصر في الجيش اللبناني يدعى “ع.ع”، ما أسفر عن وفاة الأخير على الفور، بعد تعرّضه لكسور وجروح بليغة في مختلف أنحاء جسده.

على الفور حضر الصليب الأحمر اللبناني وتم نقل الجثة الى مستشفى الرياق للكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي.

وعمد الصادم على تسليم نفسه الى الأجهزة الأمنية.

وفي وقت سابق عُثر على جثة مجهولة الهوية داخل كيس أسود على شاطئ المنية في منطقة عين البرج، حيث أبلغ أحد أهالي المنطقة القوى الأمنية بالأمر بعد اكتشافه الكيس المشبوه.

على الفور، حضرت إلى المكان فرق الإسعاف وعناصر الأدلة الجنائية التي عملت على الكشف الأولي على الجثة، التي يُرجّح أنّها متحلّلة بالكامل، ما يشير إلى أن الوفاة قد تكون وقعت منذ فترة زمنية طويلة.

وباشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد هوية صاحب الجثة والوقوف على ظروف الوفاة، وما إذا كان الضحية قد تعرض لجريمة قتل أو أن الوفاة ناتجة عن أسباب أخرى وتنتظر نتائج التحاليل الجنائية لتبيان المزيد من التفاصيل.

ولا تزال التحقيقات مستمرة بإشراف القضاء المختص.