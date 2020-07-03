مقتل رائد متقاعد في الجيش باشكال عائلي ببلدة عيناثا الجنوبية

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قتل الرائد المتقاعد في الجيش اللبناني (د. ابو م) اثر تطور خلاف بسبب مشكلة عائلية تختص بالزواج بين أشخاص من آل نصرالله وآخرين من آل شمص في بلدة عيناثا – قضاء بنت جبيل.

وتحول الخلاف إلى إطلاق نار أصيب خلاله الرائد المذكور بالخطأ وقتل على الفور.

وحضرت إلى موقع الحادثة قوة من الجيش اللبناني وعناصر من قوى الأمن داخلي من فصيلة بنت جبيل وتمت السيطرت على الوضع وتم توقيف بعض المشاركين في المشكلة للتحقيق معهم.

يذكر انها ليست المرة الأولى التي يقع فيها ضحايى من دون حسي ولا رقيب.

في سياق منفصل، تطور سابقاً اشكال فردي في مدينة صيدا القديمة بين شخص من آل سلامة وآخر من آل القاضي، على خلفية اشكالات سابقة بين عائلتي سلامة وحنقير، الى اطلاق نار من دون أن يسفر عن وقوع اصابات.

وأوقفت قوة من مخابرات الجيش اللبناني خمسة اشخاص من آل سلامة وآل القاضي على خلفية تورطهم في الاشكال، وتبحث عن شخصين آخرين يشتبه ايضا بتورطهما في هذا الاشكال.

وفي سياق متصل، نفت عائلة حنقير في صيدا القديمة اي علاقة لها او لأحد ابنائها بالإشكال او بإطلاق النار الذي حصل.

توازيا، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون سابقاً انه لن يسمح بالتفلت الأمني رغم رداءة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وقال، “لن نسمح بتفلت الأوضاع الأمنية والناس بلغوا ذروة الإنفجار”.