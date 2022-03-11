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مقتل سائق في البقاع لم يمتثل لأوامر الجيش

11 - مارس - 2022
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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اصطدمت سيارة بعمود كهربائي في بلدة شعت البقاعية ما أدى الى وفاة سائقها.

وفي التفاصيل، لم يمتثل صاحب السيارة من نوع تويوتا الى أوامر عناصر من الجيش كانوا ينفذون حاجزًا موقتا في البلدة، ما اضطرهم الى اطلاق النار باتجاه السيارة التي انحرفت عن مسارها قبل ان تصطدم بعمود كهرباء.

وقد وضبط في السيارة عدد من الأسلحة والذخائر وسلمت المضبوطات الى الجهات المختصة.

وعقب الحادثة، نشرت قيادة الجيش بيانا جاء فيه:

“بتاريخ 11 / 3 /2022 وفي بلدة شعت – البقاع، حاولت سيارة نوع toyota tundra زجاجها داكن ومن دون لوحات اجتياز حاجز ظرفي كان قد أقيم في المنطقة، حيث رفض سائقها الامتثال لأوامر العناصر بالتوقف واجتاز شوكة حديدية كان قد وضعها العناصر في محاولة لمنعه من المرور، ما اضطرهم إلى اطلاق عدة طلقات في الهواء، ومن ثم في اتجاه السيارة حيث أصيبت وانحرفت عن مسارها واصطدمت بعمود كهرباء، وقد أصيب السائق وما لبث أن فارق الحياة. وقد ضبط داخل السيارة سلاح نوع كلاشنكوف وذخائر عائدة له. وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق باشراف القضاء المختص”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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