مقتل سيدة برصاصة في الرأس جراء اطلاق نار في مخيم شاتيلا

قتلت المواطنة ورود م. ك. (28 عاما- مواليد طرابلس)، بإطلاق نار في مخيم شاتيلا.

وفي التفاصيل أن إشكالا حصل في أحد أحياء مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين بين تجار مخدرات، على تقاسم غلة ما جنوه من ترويجهم واتجارهم بهذه المادة مع عملاء لهم. وصودف مرور المواطنة ورود في بقعة إطلاق النار، وهي تحمل على ذراعها طفلها. فأصيبت ووقعت وسط الشارع تنزف فيما هرب عدد من الشبان بعد رؤيتها تسقط، وقد علا صراخ طفلها وتبين أنها مصابة إصابة بالغة في رأسها، ونقلت وهي في حالة حرجة إلى المستشفى ليعلن بعدها عن وفاتها.