مقتل شاب بانفجار صهريج غاز في البقاع.. وبيان هام لوزارة الطاقة

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”، عن انفجار صهريج لنقل الغاز على طريق عام بعلبك – القاع، في محلة مقنة، ما تسبب باشتعال منزل تقطنه عائلة من آل ح. وأدى إلى وفاة الشاب م.ح. في العقد الثالث من العمر، وإصابة امرأة مسنة بجروح خطيرة نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

وحضرت القوى الأمنية وفرق الدفاع المدني التي تمكنت من إخماد الحريق.

وزارة الطاقة والمياه وفي بيان لها أوضحت أن “البيك أب الذي انفجر في البقاع غير مرخص والوزارة طلبت مرارا الى الأجهزة الأمنية التشدد في موضوع الصهاريج غير القانونية”.

وأسفت الوزارة لوقوع هذا الحادث الأليم اليوم الذي ذهب ضحيته شخصين في بلدة “مقنة” البقاعية، والذي تعود أسبابه الى انفجار مادة الغاز محملة في صهريج على متن بيك آب .

وأضافت الوزارة “يهمنا أن نوضح ان هذا “الصهريج” غير قانوني ولا يخضع للمعايير والشروط المطلوبة من قبل وزارة الطاقة والوزارات الأخرى المعنية.

علماً ان وزارة الطاقة سبق ووجهت كتباً عديدة الى جميع الأجهزة الأمنية، كان آخرها الكتاب رقم 156/و تاريخ 15/01/2024، تطلب بموجبها الدعم والمؤازرة في ملاحقة أصحاب الصهاريج غير المرخصة والتي تقوم بتوزيع مادة الغاز السائل في بعض المناطق اللبنانية بطريقة غير شرعية ولا تراعي ادنى مستلزمات السلامة العامة وتشكل خطراً على أرواح المواطنين.

وهي تتشدد دوماً بتطبيق شروط السلامة العامة المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء، ووضعت اسساً تنظيمية لقطاع النفط بدءاً من الشركات المستوردة للنفط في لبنان الى شركات توزيع المحروقات بواسطة الصهاريج ، وصولاً الى معامل تعبئة وتوزيع قوارير الغاز ومحطات توزيع المحروقات القائمة على الأراضي اللبنانية وهي على تنسيق دائم مع جميع الجهات والأجهزة الرسمية المعنية .

وتتمنى الوزارة التشدد في ضبط هذه المخالفات بشكل سريع كي لا تتكرر حوادث مماثلة تزهق خلالها ارواحا بريئة”.