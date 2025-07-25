مقتل شخص إثر غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة برعشيت جنوبي لبنان

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الجمعة، سيارة في بلدة برعشيت جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية بأن “طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي اغتالت عنصرا مسلحا في حزب الله ببلدة تبنين جنوبي لبنان”.

وأكّدت وزارة الصحة العامة أنّ “غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة برعشيت أدت إلى سقوط شهيد”.

وفي سياقٍ متصل، لفت أهالي بلدة عيتا الشعب في بيان الى أنه “لا تمر فترة زمنية إلا ويكون أحد شباب بلدتنا هدفًا لاستهداف مباشر من قبل العدو الإسرائيلي وآخرهم الشهيد مصطفى حاريسي، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وفي ظل صمت رسمي يكاد يرقى إلى التواطؤ في الإهمال”.

أضاف البيان: ”نحن أبناء بلدة عيتا الشعب، تلك البلدة اللبنانية الصامدة على حدود فلسطين المحتلة، نرفع صوتنا عاليًا، مستنكرين وشاجبين هذا التجاهل المعيب لأمننا وسلامتنا. إن الاستهداف المتكرر لشبابنا، وأرزاقنا، ومنازلنا، لم يعد مجرد خرق أمني عابر، بل نتيجة مباشرة لغياب الحد الأدنى من الحماية والرعاية من الدولة اللبنانية”.