مقتل شخص وإصابة مطلوب في كمين لمخابرات الجيش على طريق عام بعلبك

أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ع.ج.) الملقب بـ”علي شادية” على طريق عام بعلبك، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لإقدامه على إطلاق النار باتجاه دورية وحاجز للجيش، وتورطه مع آخرين في خطف الطفلين السوريين مهند وغالب ماجد عروب.

وكان المطلوب قد حاول الفرار في سيارته لدى وصول الدورية وبرفقته السوري (م.أ.)، وأطلقا النار على الدورية فيما كانت تطاردهما، فرد عناصرها بالمثل ما أدى إلى إصابة المطلوب ومقتل السوري.

ونقل المطلوب إلى إحدى المستشفيات للمعالجة، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

وتأتي هذه العملية استكمالًا لمداهمة نفذها الجيش اللبناني منذ ايام لمنازل مطلوبين ومشتبه بهم في بعلبك على خلفية عملية خطف الطفلين السوريين الشقيقين مهند وغالب مجد عروب اللذين خطفا منذ شهرين، بينما كانا قادمين من مدرستهما من أمام منزلهما في بعلبك.