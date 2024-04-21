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مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بإصابته بمسيرة حزب الله على عرب العرامشة

منذ 7 دقائق
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أعلن الجيش الإسرائيلي (الأحد 21-4-2024) مقتل ضابط احتياط الرائد “دور زيمل” متأثرا بإصابته الأسبوع الماضي نتيجة هجوم مركب نفذه حزب الله على مبنى عسكري في بلدة عرب العرامشة قرب الحدود مع لبنان.

وتسبب استهداف حزب الله الأربعاء الماضي مركزا لقوات الاحتلال في عرب العرامشة المحاذية للحدود اللبنانية -والتي تقع قبالة بلدتي يارين والضهيرة في القطاع الغربي- في إصابة 19 إسرائيليا بجروح، معظمهم عسكريون، قبل الإعلان عن مقتل الضابط اليوم.

ولم تتمكّن دفاعات الجيش الإسرائيلي من اعتراض الطائرات من دون طيار، قبل دخولها المجال الجوي، رغم أنها تصدّت في مساء 13 أبريل وفجر 14 أبريل لأكثر من 300 صاروخ وطائرة إيرانية حاولت ضرب أهداف إسرائيلية.

ونشر حزب الله ما قال إنه فيديو لـ”الهجوم المركب” بالصواريخ الموجهة والمسيرات الانقضاضية على المقر الإسرائيلي، وأظهر الفيديو تفاصيل العملية؛ بداية من تحليق الصاروخ والمسيرة حتى لحظة الاستهداف.

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