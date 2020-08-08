مقتل عنصر قوى أمن سقوطا في فندق لو غراي

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قتل مساء اليوم السبت عنصر قوى أمن سقوطاً في فندق لو غراي.

وكشفت معلومات لـ”راديو صوت بيروت” أن الأخير وصل إلى المستشفى وكانت حالته حرجة جداً. ولفظ آخر أنفاسه داخل المستشفى.

ونزل اليوم آلاف المتظاهرين إلى ساحة الشهداء بعد الدعوات المكثفة لسبت تعليق المشانق.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين القوى الأمنية والجيش وعناصر مكافحة الشغب من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى.

وعمدت أحد الجهات المجهولة إلى إطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين إذ وقع عشرات الجرحى منهم نقلوا إلى المستشفيات ومنهم من تم إسعافهم على الأرض.