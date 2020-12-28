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مقتل فتاة بحادث سير مروع على اوتوستراد الكرنتينا

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 28 - ديسمبر - 2020 10:41 صباحًا
حادث سير

حادث سير

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افادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بأنه حوالي الساعة الثانية والنصف من فجر يوم الاثنين الواقع فيه 28-12-2020، حصل حادث سير مروع على أوتوستراد الكرنتينا أمام مبنى غرفة التحكم المروري ( مبنى البتلوني) حيث اصطدمت سيارة من نوع مرسيدس CLA 250 لون أبيض تحمل اللوحة رقم 571199/ب، بداخلها ثلاث فتيات في العقد الثاني من العمر، بشاحنة تحمل الرقم 353089/م، مما أدى الحادث الى تحطم مقدمة السيارة وتطاير أجزاء وصلت الى أمام مدخل قيادة فوج حرس بيروت.

وعلى الفور قامت وحدة الاسعاف والانقاذ في فوج اطفاء مدينة بيروت وبالسرعة القصوى على محاولة انقاذ الفتاتين العالقتين داخل السيارة بواسطة معدات الهيدروليك ونجحوا في ذلك وتم سحبهما وهما على قيد الحياة ومصابتان بكسور و رضوض وهما ( آ.ص) و ( ل.ع)، اما الفتاة الثالثة وتدعى (ل.ح) فقد فارقت الحياة على الفور وتم انتشالها جثة هامدة بعد أن قذفتها قوة الحادث الى خارج السيارة لتستقر على الرصيف خلف السيارة، وقد نقل الفتاتين المصابتين من قبل فوج اطفاء مدينة بيروت الى مستشفى الروم لتلقي العلاج.

حادث سير

حادث سير

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