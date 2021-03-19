مقتل مطلوبَين وجرح عسكريّ في عملية دهم

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 19 / 3 / 2021، دهمت قوة من الجيش في بلدة بريتال منازل عدد من المطلوبين بجرم تأليف عصابة مسلحة وقيامهم بعدد كبير من عمليات سرقة السيارات والسلب بقوة السلاح وتزوير عملات والإتجار بالمخدرات. وخلال عملية الدهم، حصل تبادل لإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل كل من (ع.ع.ط) و(ح.ط) الملقب بـ(طرطا)، وإصابة (ع.ق.ط) الملقب بـ(الصبي)، بالإضافة إلى إصابة أحد العسكريين بجروح، كما تم توقيف المدعو (م.ظ) أحد الفارين من سجن قصر العدل في بعبدا بتاريخ 21 / 11 / 2020، وضبطت بحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية المختلفة والمخدرات. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.