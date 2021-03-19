الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل مطلوبَين وجرح عسكريّ في عملية دهم

19 - مارس - 2021
الجيش اللبناني - أرشيفية

الجيش اللبناني - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 19 / 3 / 2021، دهمت قوة من الجيش في بلدة بريتال منازل عدد من المطلوبين بجرم تأليف عصابة مسلحة وقيامهم بعدد كبير من عمليات سرقة السيارات والسلب بقوة السلاح وتزوير عملات والإتجار بالمخدرات. وخلال عملية الدهم، حصل تبادل لإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل كل من (ع.ع.ط) و(ح.ط) الملقب بـ(طرطا)، وإصابة (ع.ق.ط) الملقب بـ(الصبي)، بالإضافة إلى إصابة أحد العسكريين بجروح، كما تم توقيف المدعو (م.ظ) أحد الفارين من سجن قصر العدل في بعبدا بتاريخ 21 / 11 / 2020، وضبطت بحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية المختلفة والمخدرات. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

الآلاف في بلدة عرسال يشيعون ضحايا شاحنة الصخور
الآلاف في بلدة عرسال يشيعون ضحايا شاحنة الصخور
راجي السعد
راجي السعد: فلترسل خطة الإنقاذ كاملة
مستشفى في لبنان
بعد وفاة شاب... بيان للمستشفى اللبناني الجعيتاوي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
الدولار
كم بلغ دولار السوق السوداء اليوم؟
جريمة مروعة.. طفل يغتصب طفلة بمركز ترفيهي في مصر