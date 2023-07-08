مقتل مغترب لبناني في البرغواي.. وفيديو يوثّق جريمة "الزائر المجهول"

قُتل مغترب لبناني يُدعى وسام إدريس، أمس، عند باب منزله في مدينة في البرغواي، التي تنشط فيها تجارة بيع السجائر الإلكترونية بالجملة، وهي Ciudad del Este المجاورة في الجنوب البرازيلي لمدينة Foz do Iguaçu الشهيرة بشلالاتها في منطقة “حدود مثلثة” تشمل الأرجنتين، ويقيم فيها أكثر من 8 آلاف لبناني بين مغترب ومتحدر.

في التفاصيل، وصل رجلان إلى منزل إدريس على دراجة نارية، طراز MotoTaxi صفراء اللون، ترجل أحدهما منها وضغط على جرس بابه، فأقبل المغترب اللبنانيّ البالغ 31 عامًا، ونظر ليرى من يكون الزائر في الرابعة والنصف بعد ظهر أمس الجمعة بتوقيت المدينة المحلي، وفقًا لما يظهر بفيديو، وفيه يُشاهد الزائر يسحب مسدسه عيار 9 ملم ويطلق منه 4 رصاصات في صدره ويقتله بدم بارد، ثم يغادر إلى حيث كان شريكه ينتظره على الدراجة.

De esta manera sorprendieron y asesinaron al ciudadano libanés Wissam Idriss en el B° San Alfredo de CDE https://t.co/xDm2wAZFKr pic.twitter.com/xrMDByWrfM — AhoraPy (@Ahora_Py) July 8, 2023

الجريمة التي انتهت بفرار القاتلين، استغرقت أقل من دقيقتين، وصورتها كاميرا للمراقبة قام إدريس بتركيبها عند مدخل البيت حين انتقل إليه مع زوجته منذ 6 أشهر، بحسب ما نقلت 3 مواقع إخبارية محلية عن مفوض للشرطة زار مسرح ما حدث، وقال إنّ إدريس كان يقيم في منزل آخر، غادره بعد أن تعرض قبل 8 أشهر لمحاولة اغتيال عندما كان يقود سيارته مع عائلته، لذلك قام بتركيب كاميرات عدة حول البيت الجديد، تعمل بنظام الدائرة المغلقة.

كاميرات الجيران صوّرت أيضًا

وذكر المفوض أيضًا أنّ الشرطة التي نقلت زوجة إدريس الحامل للإشراف عليها في أحد المستشفيات، كما وابنته الطفلة، وستنظر بكل ما صورته الكاميرات، لعلها تجد فيها ما قد يساعد على اعتقال القاتلين ومعرفة الدافع إلى ارتكاب لجريمة، اعتمادًا أيضًا على ما ذكره شهود عيان من الجيران “ممن صوّرت كاميرات للمراقبة خارج منازل بعضهم وصول الرجلين إلى منزل الضحية”، مضيفًا أنّ بعضهم رأى ملامح القاتل حين غادر المكان، ولم يستبعد أن يكون قاتلًا بالأجرة.

هذا ولم تفرج الشرطة عن أي معلومات تقريبًا بشأن الأرملة الحامل وطفلتها، مع الترجيح بأنها لبنانية، لأنها لو كانت من مواطني البرغواي لورد عنها الكثير في الإعلام المحلي.

كما لم ترد معلومات شخصية كافية أيضًا عن زوجها الذي لا حسابات له في مواقع التواصل، فيما قرأت “العربية.نت” في صحيفة ABC المحلية أنه حاصل على جنسية البرغواي، ما يشير إلى أنّه مقيم فيها منذ سنوات.