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استشهاد 8 أشخاص في جنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 26 - مايو - 2024 9:18 مساءً
غارة إسرائيلية على ميس الجبل بجنوب لبنان

غارة إسرائيلية على ميس الجبل بجنوب لبنان

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ذكرت مصادر أمنية لبنانية إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم اليوم الأحد 26 أيار/مايو 2024، في ضربات إسرائيلية استهدفت قرى بجنوب لبنان.

وقالت المصادر إن شخصين قُتلا في عيتا الشعب، وثلاثة في حولا، واثنان في يارون وسائق دراجة نارية استُهدفت على طريق رئيسي في الناقورة.

وقال حزب الله اليوم الأحد إن أربعة من مقاتليه لقوا حتفهم جراء الضربات الإسرائيلية، وإنه رد على الهجمات بإطلاق عشرات صواريخ كاتيوشا باتجاه وحدات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي على امتداد حدود إسرائيل الشمالية.

وهذا أشرس قتال بين إسرائيل وحزب الله منذ 2006، ويدور بالتوازي مع الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثمانية أشهر في غزة.

وأدى القصف المتزايد من الجانبين إلى إثارة المخاوف من نشوب حرب أكبر بين الخصمين المدججين بالسلاح.

وأكد حزب الله مرارا أنه سوف يوقف إطلاق النار عندما يتوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة، مشددا في الوقت نفسه على استعداده لمواصلة القتال إذا استمرت إسرائيل في مهاجمة لبنان.

    المصدر :
  • رويترز

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