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مقدونيا الشمالية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فوراً

منذ 8 دقائق
علم مقدونيا الشمالية

علم مقدونيا الشمالية

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في ضوء التصعيد والتوترات المتزايدة بين “حزب الله” وإسرائيل، وجهت وزارة الخارجية في مقدونيا الشمالية نداءً عاجلاً إلى مواطنيها لمغادرة لبنان بأسرع وقت ممكن.

وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي:

“نداء لمواطنينا لمغادرة لبنان، نظراً للوضع الأمني المتدهور في لبنان، تدعو وزارة خارجية جمهورية مقدونيا الشمالية جميع مواطنينا الموجودين في هذا البلد إلى مغادرته في أقرب فرصة ممكنة.

ونناشد أيضًا تأجيل جميع الرحلات غير الضرورية إلى هذا البلد. هناك احتمال لتفاقم الوضع أكثر، وبالتالي تقليل احتمالات مغادرة لبنان في الوقت المناسب. كما هو الحال دائماً، تضع وزارة الخارجية كل إمكاناتها لمساعدة مواطنينا”.

تأتي هذه الخطوة في إطار التدابير الاحترازية لحماية المواطنين المقدونيين وسط تصاعد الأوضاع الأمنية في لبنان. وحذرت الوزارة من احتمال تفاقم الوضع، مما قد يؤدي إلى صعوبة أكبر في مغادرة البلاد لاحقاً.

أكدت وزارة الخارجية أنها ستستخدم كل إمكانياتها لمساعدة المواطنين المقدونيين في لبنان على مغادرته بسلام.

ودعت المواطنين إلى التواصل مع السفارة أو القنصلية للحصول على المساعدة اللازمة.

ويعد هذا النداء دليلاً على خطورة الوضع الأمني في لبنان والتوقعات بتدهوره أكثر، مما يستدعي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين الأجانب.

    المصدر :
  • وكالات

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