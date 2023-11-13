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مكاري: الصحافة هنا وتبقى "لأرشفة" وتوثيق إجرام هذا العدو

منذ 19 ثانية
زياد مكاري

زياد مكاري

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كتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري على حسابه عبر “X”: “مرة أخرى تستهدف اسرائيل وبالمباشر الصحافة العاملة في الجنوب”.

وأضاف، “رداً على هذا الإجرام نقول: لن ترهب محاولات إبادة الكلمة الحرة الصحافيون والصحافيات”.

وتابع مكاري، “الصحافة هنا وتبقى لنقل حقيقة هذا العدو الذي يزداد إجراماً يوماً بعد يوم”.

وختم, “الصحافة هنا وتبقى لأرشفة وتوثيق اجرام هذا العدو لكي تعرف الأجيال المقبلة ان اسرائيل عاشت وتعيش على القتل والقتل فقط”.

وكانت قد تعرّضت مجموعة من الصحافيين اللبنانيين والأجانب في بلدة يارون الحدودية لقصف إسرائيلي مباشر، عصر اليوم الإثنين، وذلك خلال تغطيتهم للعدوان الإسرائيلي على البلدات والقرى الجنوبية.

وفي التفاصيل، فقد استُهدفت سيارات تابعة للوسائل الإعلامية بشكل مباشر، كما وطلب من الصحافيين إخلاء المنطقة فورًا وبشكل عاجل وطارئ.

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