مكاري: الصحافة هنا وتبقى "لأرشفة" وتوثيق إجرام هذا العدو

كتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري على حسابه عبر “X”: “مرة أخرى تستهدف اسرائيل وبالمباشر الصحافة العاملة في الجنوب”.

وأضاف، “رداً على هذا الإجرام نقول: لن ترهب محاولات إبادة الكلمة الحرة الصحافيون والصحافيات”.

وتابع مكاري، “الصحافة هنا وتبقى لنقل حقيقة هذا العدو الذي يزداد إجراماً يوماً بعد يوم”.

وختم, “الصحافة هنا وتبقى لأرشفة وتوثيق اجرام هذا العدو لكي تعرف الأجيال المقبلة ان اسرائيل عاشت وتعيش على القتل والقتل فقط”.

مرة اخرى تستهدف اسرائيل وبالمباشر الصحافة العاملة في الجنوب.

ورداً على هذا الاجرام نقول:

لن ترهب محاولات ابادة الكلمة الحرة الصحافيين والصحافيات.

الصحافة هنا وتبقى لنقل حقيقة هذا العدو الذي يزداد اجراماً يوماً بعد يوم.

الصحافة هنا وتبقى لأرشفة وتوثيق اجرام هذا العدو لكي تعرف… — Ziad T. Makary (@ZiadMakary) November 13, 2023

وكانت قد تعرّضت مجموعة من الصحافيين اللبنانيين والأجانب في بلدة يارون الحدودية لقصف إسرائيلي مباشر، عصر اليوم الإثنين، وذلك خلال تغطيتهم للعدوان الإسرائيلي على البلدات والقرى الجنوبية.

وفي التفاصيل، فقد استُهدفت سيارات تابعة للوسائل الإعلامية بشكل مباشر، كما وطلب من الصحافيين إخلاء المنطقة فورًا وبشكل عاجل وطارئ.