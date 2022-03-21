مكاري بحث في شؤون الإعلاميين

بحث وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة مع مديرة مكتب “اسوشيتد برس” في بيروت زينة كرم في الامور التي تخص الاعلاميين سيما الاجانب منهم.

وتطرق البحث الى المشكلات التي يعاني منها الاعلاميون في هذه الظروف التي يعيشها البلد خصوصا موضوع الانترنت.

ووعد الوزير المكاري “بالمتابعة والعمل على حل المشكلات من أجل تسيير أمور الاعلاميين”.

ثم استقبل المكاري مدير مكتب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية أحمد سنجاب، الذي قال: “ان الوزير أبدى استعداده للتعاون في كل المجالات مع تأكيد اهتمام مصر بلبنان والعلاقات المصرية اللبنانية المميزة. كما شدد على التعاون الاعلامي بين البلدين خصوصا بين وكالة أنباء الشرق الاوسط و”الوكالة الوطنية للاعلام”.