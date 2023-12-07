مكاري: تم استبعادي عن مناقشات اقتراح قانون الإعلام

أكّد وزير الإعلام زياد مكاري، “استبعاده عن مناقشات اقتراح قانون الإعلام”، موضحًا “استحالة إقرار قانون رفعت فيه الوزارة المعنية ملاحظات كثيرة في غياب وزيرها”.

وأشار، في حديث لـ”صوت لبنان”، إلى “الخوف والقلق الذين انتاباه نتيجة إقرار بعض مواده بسرعة فائقة”، مُعلنًا عن “دعوة رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان لحضور جلسة المناقشة في 12 من الجاري إثر الكتاب الاعتراضي الذي أرسله، مؤكدًا استحالة إقرار قانون مؤلّف من 110 مواد خلال شهرين”.

وشدّد مكاري، على “ضرورة فصل مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك المواقع الإلكترونية عن المؤسسات الإعلامية التقليدية”، معتبراً انّ “إقرار اقتراح القانون بمعزل عن الملاحظات يُعيد الإعلام سنوات إلى الوراء”.

ودعا، “الرأي العام والإعلاميين إلى التحرّك لإقرار قانون إعلام يواكب العصر لناحية الحريات والاحتراف الإعلامي”، معلنًا عن “رفضه بتجاهل الملاحظات وعدم أخذها بعين الاعتبار”.