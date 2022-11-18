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مكاري حول نقل المونديال في لبنان.. الأمور "عم تتحلحل شوي شوي"

منذ 17 دقيقة
وزير الإعلام زياد مكاري

وزير الإعلام زياد مكاري

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أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، تعليقًا على نقل مباريات كأس العالم بشكل مجاني في لبنان، إلى أنّ “هدفنا أن نقوم بتأمين المونديال للبنانيين بشكل مجاني”، لافتًا إلى أنّ هناك مشاكل تقنية لها علاقة القيمة التي يمكن أن ندفعها لقناة “بي ان سبورتس” الرياضية، والأمور “عم تتحلحل شوي شوي”.

وشدد، في تصريح عبر قناة الـ”ال بي سي”، على أنّ “هناك عيب في الكلام بشأن استفادة الكابلات”، معلنًا “أننا توصلنا إلى رقم وطريقة الدفع”، مؤكدًا أنه “إن حصل الاتفاق، فسوف يعرض بكل شفافية ولا يوجد أي صفقة أو مؤامرة وهناك أكثر من مصدر للتمويل وإلى الان أفضّل أن لا اتحدث في التفاصيل”، معلنًا “أننا أصبحنا على مقربة من الأمر، إلا لو حصل أمرٌ ما، وأنا متفائل لكن لا أحب أن أعطي وعود”.

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