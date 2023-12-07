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مكاري: سنضم تقريري رويترز وAFP إلى الشكاوى الدولية المقدمة بحق العدو

منذ 26 دقيقة
زياد مكاري

زياد مكاري

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كتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري على منصة إكس: “بعد ٥٤ يوماً على استشهاد المصور الصحافي عصام عبدالله من وكالة رويترز، وإصابة كريستينا عاصي من وكالة Afp، وإصابة ٦ آخرين.

وأضاف: “صدر تقرير التحقيق عن الوكالتين الذي دان العدو الإسرائيلي باستهداف الصحافيين مباشرة بقذيفة دبابة ميركافا. وقد وضعت منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس واتش التقرير في خانة “جريمة حرب “.

وتابع: “لبنان سيضم هذين التقريرين إلى الشكاوى المقدمة دوليا في حق العدو الاسرائيلي، كما سيتم إرسلاهما إلى الجهات الأمنية، القضائية والديبلوماسية.

وختم مكاري: “بدورنا، نؤكد أننا سنتابع قضية استشهاد وإصابة الصحافيين إلى الآخر ومن دون مهادنة”.

وكانت قد أكدت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، أن الضربات الإسرائيلية التي قتلت الصحفي في رويترز عصام العبدالله وأصابت ستة آخرين في جنوب لبنان في 13 أكتوبر تشرين الأول كانت على الأرجح هجوما مباشرا على مدنيين ويجب التحقيق فيه باعتباره جريمة حرب.

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان منفصل أن الضربتين الإسرائيليتين كانتا “هجوما متعمدا على ما يبدو على مدنيين وبالتالي تشكل جريمة حرب”.

وخلص تحقيق أجرته رويترز ونشر اليوم الخميس إلى أن طاقم دبابة إسرائيلية قتل العبدالله وأصاب ستة صحفيين آخرين بإطلاق قذيفتين في تتابع سريع من إسرائيل بينما كان الصحفيون يصورون قصفا عبر الحدود من مسافة بعيدة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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